أحمد موسى بعد قمة 133: متكرهش الأهلي عشان حد

علق الإعلامي أحمد موسى على فوز الأهلي في مباراة القمة 133 أمام الزمالك، عبر بث مباشر على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وقال موسى: "ليه تكره الأهلي، متكرهش الأهلي عشان حد، لو أنت شايف إنه ظلم الزمالك، المباراة حلوه والملعب كان شكله حلو وده اللي بيخلينا نشوف بلدنا شكلها حلو وده اللي بسطنا، أنا عمري ما كنت متعصب في الكورة، وأهم حاجة إننا نتماسك ونبقى مع بعض وإيد واحدة".

الأهلي يحسم القمة 133 بثنائية أمام الزمالك

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه المغربي الحسين عموتة فوزًا غاليًا على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وافتتح المارد الأحمر التسجيل عن طريق محمد هاني في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف المهاجم الجزائري منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 16 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الثالث.