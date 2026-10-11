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مباراة القمة 133.. منصف بقرار يحرز الهدف الثاني للأهلي في شباك الزمالك
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباراة القمة 133.. منصف بقرار يحرز الهدف الثاني للأهلي في شباك الزمالك

منصف بقرار
منصف بقرار
عمرو مصطفى

سجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهدف الثاني في شباك فريق الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء هدف الأهلي الثاني عن طريق الجزائري منصف بقرار في الدقيقة  80 من عمر المباراة.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وأشرف داري وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سفيان بن جديدة.

البدلاء:

محمد الشناوي وهادي رياض وطاهر محمد طاهر وأحمد رضا ومنصف بقرار وحسين الشحات وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – أحمد فتوح - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – أحمد شريف.

البدلاء:

محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمود جهاد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد فرج ومحمد حمد وناصر منسي وحسام أشرف وعدي الدباغ.

منصف بقرار الأهلي الزمالك القمة الدوري المصري

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