العميد ركن محمد الكميم: اليمن يخوض معركة مصيرية لإنهاء المشروع الإيراني واستعادة مؤسسات الدولة

قال العميد ركن محمد الكميم، مستشار وزير الدفاع اليمني، إن الحرب الدائرة في اليمن أصبحت معركة مصيرية بالنسبة لليمنيين، مؤكدًا أنه لا يمكن أن تظل البلاد رهينة للمشروع الإيراني، أو يستمر الشعب اليمني في تحمل المعاناة والويلات التي يعيشها منذ سنوات طويلة.

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق zoom مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ اليمن يعاني من هذه المشكلة منذ نحو 15 أو 20 عامًا، واصفًا ما تواجهه البلاد بأنه آفة وسرطان خبيث، مشيرًا إلى أن الدول العربية بدأت تنظر إلى المشكلة بجدية، وهو ما يعكس، بحسب قوله، تنامي الاهتمام العربي بالتطورات اليمنية.

وأوضح الكميم أن اليمن يقف أمام معركة مصيرية عنوانها «نكون أو لا نكون»، موضحًا أن البلاد تواجه خيارين، إما استعادة الدولة لمؤسساتها، أو استمرار بقائها رهينة للمشروع الإيراني، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب إنهاء هذا الوضع الذي عانى منه اليمنيون لسنوات.

وأكد أن هناك جدية وإصرارًا من القوات المسلحة اليمنية والقيادة العليا على إنهاء هذا الخطر، بدعم عربي كبير بقيادة المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن الخطر الذي تمثله المليشيات الحوثية لا يمكن أن يستمر في إلحاق الضرر باليمن والإقليم والعالم.

وأشار الكميم إلى أن مصر من أكبر المتضررين من تحركات المليشيات الحوثية، موضحًا أن خسائر مصر من قناة السويس بلغت 11 مليار دولار، وفقًا لما ذكره، نتيجة إغلاق مضيق باب المندب، وذلك بعد أحداث غزة وارتباط تحركات الحوثيين، بحسب وصفه، بشعار فك الحصار عن غزة.