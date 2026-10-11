تحذير بريطاني عاجل لـ فرنسا وألمانيا من روسيا |تفاصيل

صرح رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام بأن روسيا تدخلت في تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عام 2016، محذراً الناخبين في فرنسا وألمانيا من جهود تدعمها موسكو للتأثير على السياسة في بلدانهم.

ويُعد بورنهام -الذي تولى رئاسة الحكومة البريطانية في يوليو وصرح الشهر الماضي بأن بريطانيا قد تدرس الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلاً- أول رئيس وزراء بريطاني يعلن صراحةً وجود أدلة على تدخل روسي في الاستفتاء الذي جرى قبل نحو عقد من الزمان.

جاء ذلك في مقابلة لـ بورنهام مع بودكاست “The Rest Is Politics” والتي بُثت اليوم الأحد.

وقال المسؤول الأول في بريطانيا : "لقد طرحتُ السؤال عند وصولي إلى داونينغ ستريت: هل كان هناك تدخل روسي في استفتاء عام 2016؟ وتلقيتُ إجابة واضحة مفادها: نعم، لقد كان هناك تدخل".

ولم يوضح بورنهام كيف تدخلت روسيا في الاستفتاء، كما لم يقدم تفاصيل حول الأدلة التي استند إليها في تصريحه هذا.

