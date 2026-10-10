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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا يؤكد تضامنه الكامل مع زيلينسكي بعد انتقادات ترامب ويدعو لمواصلة الضغط على روسيا

تضامن بريطاني
تضامن بريطاني
ملك ريان

جدد رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام تأكيد تضامن بلاده الكامل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في موقف يعكس استمرار الدعم البريطاني لكييف، بالتزامن مع تصاعد التوترات بين واشنطن وأوكرانيا على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب مع روسيا.

وجاء الموقف البريطاني خلال اتصال هاتفي جمع بورنهام وزيلينسكي، اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، حيث أكد رئيس الوزراء البريطاني إدراكه لصعوبة الساعات الأربع والعشرين الماضية بالنسبة لأوكرانيا، مشددًا على وقوف لندن إلى جانب كييف في مواجهة التطورات الراهنة.

وبحسب بيان رسمي صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية، ناقش الجانبان أهمية استمرار الضغوط الدولية على موسكو، حيث تعهد بورنهام بمواصلة تشديد العقوبات البريطانية ضد روسيا، واتخاذ إجراءات إضافية للحد من قدراتها العسكرية، استكمالًا للعقوبات التي أعلنتها لندن خلال الأسبوع الجاري.

كما شدد الجانبان على ضرورة موافقة روسيا على وقف فوري للهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وإنهاء الاعتداءات على حركة الملاحة في البحر الأسود، بما يسهم في استقرار إمدادات الطاقة والغذاء بالأسواق العالمية.

وتأتي هذه التحركات عقب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا خلالها أوكرانيا إلى اختيار رئيس جديد، منتقدًا زيلينسكي بسبب عدم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا.

وتزامنت انتقادات ترامب مع إعلانه التوصل إلى اتفاق مع موسكو بشأن إمدادات الديزل الروسي، في خطوة أثارت اعتراضات أوكرانية وأوروبية، وسط مخاوف من أن يؤدي تخفيف القيود على صادرات الطاقة الروسية إلى زيادة الموارد المالية المتاحة لموسكو لمواصلة عملياتها العسكرية.

وفي المقابل، انتقد زيلينسكي الاتفاق الأمريكي الروسي، معتبرًا أن تخفيف العقوبات دون التوصل إلى اتفاق واضح لخفض التصعيد يمنح موسكو فرصة للاستمرار في الحرب، خاصة مع تواصل الهجمات الروسية على المدن والمنشآت الأوكرانية.

من جانبها، أكدت الحكومة البريطانية استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان حصول أوكرانيا على الدعم العسكري والمالي اللازم للدفاع عن نفسها، مع التمسك بمواصلة العقوبات الاقتصادية على روسيا، وصولًا إلى تسوية سياسية تضمن سلامًا عادلًا ودائمًا.

وفي ختام الاتصال، اتفق رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأوكراني على عقد لقاء مباشر خلال الأيام المقبلة، لاستكمال المشاورات بشأن التطورات العسكرية والسياسية وسبل تعزيز الضغوط على موسكو.

وتسلط هذه التطورات الضوء على تباين المواقف بين واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية بشأن آليات التعامل مع روسيا، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأوكرانية، وسط تحديات متزايدة تتعلق بالأمن والطاقة والاستقرار الدولي.


 

بريطانيا زلينيسكي ترامب روسيا الحرب الاوكرانية

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