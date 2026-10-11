حازم إمام: مباراة القمة المفروض تنتهي بالتعادل.. وحسام غالي يرد: الأهلي كسب اتنين

أثار الكابتن حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، والكابتن حسام غالي نجم النادي الأهلي السابق، تفاعلًا بتصريحاتهما التلفزيونية عقب فوز الأهلي على الزمالك بهدفين دون رد، في مباراة القمة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال حازم إمام، عقب نهاية المباراة: «مبروك للأهلي وهاردلك للزمالك، بس الماتش ده 1-1 حق ربنا»، في إشارة إلى اعتقاده بأن نتيجة اللقاء كانت تستحق التعادل بين الفريقين.

من جانبه، رد حسام غالي على حديث حازم إمام قائلًا: «واحد واحد إزاي؟ الأهلي كسب اتنين»، في إشارة إلى فوز الفريق الأحمر بهدفين دون مقابل.

ونجح الأهلي في حسم القمة لصالحه، بعدما سجل محمد هاني الهدف الأول في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط مهمة في سباق الدوري.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث عقب خسارته أمام غريمه التقليدي.