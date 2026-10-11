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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أهداف الأهلي في الزمالك خلال مباراة القمة 133

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة فوزاً غالياً على الغريم التقليدي الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

توج محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة رجل مباراة الأهلي والزمالك، التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.


وانتهت المباراة بهدفين دون رد أحرزهما محمد هاني ومنصف بقرار، في المباراة التي جمعت الأهلي والزمالك مساء اليوم باستاد القاهره ضمن منافسات الدوري الممتاز.

الأهلي يحسم القمة 133 على حساب الزمالك

 

وافتتح المارد الأحمر التسجيل في شباك الفارس الأبيض عن طريق محمد هاني في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استطاع المهاجم الجزائري منصف بقرار في تسجيل الهدف الثاني لفريق الأهلي في شباك الزمالك في الدقيقة 80 من عمر المباراة.


بهذه النتيجة ، ارتفع رصيد فريق الأهلي إلى 16 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الثالث

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