أهداف الأهلي في الزمالك خلال مباراة القمة 133

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة فوزاً غالياً على الغريم التقليدي الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

توج محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة رجل مباراة الأهلي والزمالك، التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.



وانتهت المباراة بهدفين دون رد أحرزهما محمد هاني ومنصف بقرار، في المباراة التي جمعت الأهلي والزمالك مساء اليوم باستاد القاهره ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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وافتتح المارد الأحمر التسجيل في شباك الفارس الأبيض عن طريق محمد هاني في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استطاع المهاجم الجزائري منصف بقرار في تسجيل الهدف الثاني لفريق الأهلي في شباك الزمالك في الدقيقة 80 من عمر المباراة.



بهذه النتيجة ، ارتفع رصيد فريق الأهلي إلى 16 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الثالث