عموتة: الفوز على الزمالك نتيجة جيدة.. ولاعبو الأهلي أظهروا إمكانياتهم

أعرب المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، موجهًا التهنئة إلى جماهير القلعة الحمراء واللاعبين والجهاز الفني والإدارة.

وقال عموتة، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي الفضائية: «مبروك لكل من يمثل الأهلي، جمهور ولاعبين وجهاز فني وإدارة، كلنا اجتهدنا الأسبوع ده عشان نحضر للماتش بشكل كويس، والحمد لله قدرنا نفوز».

وأضاف المدير الفني للمارد الأحمر أن تحقيق الانتصار جاء نتيجة العمل الكبير الذي بذله الفريق خلال الأيام الماضية، موضحًا أن الاستعداد للمباراة تطلب مجهودًا مكثفًا على المستويات الذهنية والبدنية والفنية، من أجل الظهور بالشكل المطلوب في مواجهة الزمالك.

وتابع عموتة: «كان فيه مجهود كبير من الناحية الذهنية والبدنية، ومن الناحية الفنية اللعيبة كلها كانت ملتزمة وأظهرت إمكانياتها»، مشيدًا بما قدمه اللاعبون خلال اللقاء، والتزامهم بالتعليمات الفنية التي وضعها الجهاز الفني قبل المباراة.

وأكد رضاه عن نتيجة اللقاء، قائلًا: «أعتقد نتيجة 2-0 نتيجة كويسة»، في إشارة إلى أهمية حصد النقاط الثلاث أمام الغريم التقليدي، ومواصلة مشوار الفريق في منافسات الدوري المصري الممتاز.