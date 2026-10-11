عموتة: الأهلي سيقول كلمته الموسم الحالي.. وجماهيره واعية بمحاولات التشكيك في الفريق

أكد المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثقته في قدرة المارد الأحمر على تقديم موسم قوي وتحقيق طموحات جماهيره، مشيدًا بالدعم الكبير الذي يحظى به الفريق من أنصاره.

وقال عموتة، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي الفضائية عقب مباراة القمة أمام الزمالك، إن القلعة الحمراء نادٍ كبير وصاحب تاريخ عريق، مشيرًا إلى أن الأهلي معروف بمكانته الكبيرة في كرة القدم، باعتباره نادي القرن، فضلًا عن امتلاكه قاعدة جماهيرية مميزة.

وأضاف المدير الفني للأهلي أنه يتمنى استمرار فرحة الجماهير طوال الموسم، مؤكدًا أن مساندة المشجعين للفريق والجهاز الفني تمثل دافعًا مهمًا لمواصلة العمل وتحقيق النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

وأشاد عموتة بوعي جماهير الأهلي، موضحًا أن مساندة الجماهير لمديرها الفني ليست أمرًا غريبًا عليها، في ظل إدراكها لطبيعة الأجواء المحيطة بالفريق وما يدور خلف الكواليس.

وأشار مدرب الأهلي إلى أن بعض التصريحات التي تستهدف الفريق واللاعبين تهدف إلى إثارة الشكوك، لكنه أعرب عن ثقته في قدرة اللاعبين على تجاوز الضغوط والتركيز داخل الملعب.

وأكد طموح الأهلي في إثبات قدراته خلال الموسم الحالي، قائلًا: «إن شاء الله هنقول كلمتنا هذا الموسم»، في رسالة تعكس إصراره على المنافسة وتحقيق تطلعات جماهير القلعة الحمراء.