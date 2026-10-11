عمرو أديب ساخرًا من خسارة الزمالك: 50 سنة من الألم والتكرار الغريب

علق الإعلامي عمرو أديب على انتهاء مباراة الأهلي والزمالك بالتزامن مع بداية برنامجه، مساء اليوم الأحد، معبرًا عن استغرابه من تكرار هذا الأمر على مدار سنوات طويلة.

وقال عمرو أديب، خلال تصريحات تلفزيونية: «هل فيه فكرة ما في الحياة ليها علاقة بأن لقاء الأهلي والزمالك ينتهي مع بداية البرنامج الساعة 10؟ 50 سنة من الألم والتكرار الغريب».

وكان الأهلي قد حسم مواجهة القمة أمام الزمالك بالفوز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد هاني الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

الأهلي يتصدر جدول الدوري بعد الفوز بالقمة

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعد الخسارة أمام غريمه التقليدي.