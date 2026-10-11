عموتة يشيد بجماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك في القمة

أعرب الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عموتة، خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، إن الفريق استعد للمواجهة بشكل جيد، مشيرًا إلى أن الفوز بثنائية دون رد يحمل أهمية كبيرة بالنسبة للأهلي.

وأضاف: «مبروك لكل جماهير الأهلي والإدارة واللاعبين، جهزنا للمباراة بشكل جيد، ونتيجة 2-0 تعني الكثير بالنسبة لنا».

وأشاد المدير الفني بجماهير الأهلي، مؤكدًا دورها في دعم الفريق، حيث قال: «جمهور الأهلي جمهور كبير وجمهور رائع، وإن شاء الله الأداء والفرحة دي تكمل لآخر الموسم».

الأهلي يتصدر الدوري بعد الفوز بالقمة

ونجح الأهلي في حسم مواجهة القمة لصالحه بهدفين دون رد، بعدما سجل محمد هاني الهدف الأول في الدقيقة 39، وأضاف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80.

ورفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث.