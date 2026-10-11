أيمن يونس: الأهلي كان محظوظًا والتوفيق حالفه في القمة

أكد أيمن يونس، في تصريحات تلفزيونية عقب فوز الأهلي على الزمالك في مباراة القمة، أن الحظ والتوفيق كانا عاملين مؤثرين في انتصار الفريق الأحمر، مشيرًا إلى الهدف الأول الذي سجله محمد هاني.

وقال يونس إن الأهلي كان محظوظًا خلال المباراة، وشهدت المواجهة توفيقًا كبيرًا للاعبيه، خاصة في هدف محمد هاني الأول، الذي افتتح التسجيل لصالح الفريق الأحمر.

ونجح الأهلي في حسم مباراة القمة بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد هاني الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالمسابقة.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعد خسارته في القمة.