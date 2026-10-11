بعد خسارة الزمالك بثنائية.. عمرو الدردير ينتقد قرارات حكم القمة

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير على فوز الأهلي على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ونشر الدردير صورة للاعبي الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «كان نفسي أقولكم مبروك فوز مستحق بس للأسف الحكم جاملكم كتير».

وجاء تعليق الدردير عقب خسارة الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة، التي شهدت تسجيل محمد هاني الهدف الأول للفريق الأحمر في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80.

الأهلي يتصدر الدوري والزمالك يتراجع للمركز الثالث

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث عقب الخسارة في القمة.