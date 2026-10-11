بعد فوز الأهلي في القمة 133.. أحمد شوبير: «الحمد والشكر لله»

احتفل الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعد فوز المارد الأحمر في مباراة القمة 133 أمام الزمالك.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الحمد والشكر لله"، وذلك عقب انتهاء المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

الأهلي يحسم القمة 133 بثنائية أمام الزمالك

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه المغربي الحسين عموتة فوزًا غاليًا على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وافتتح المارد الأحمر التسجيل عن طريق محمد هاني في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف المهاجم الجزائري منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 16 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الثالث.