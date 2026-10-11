أول رد فعل من أحمد شوبير بعد فوز الأهلي على الزمالك بثنائية في القمة

علق الإعلامي أحمد شوبير على فوز الأهلي على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «الحمد والشكر لله»، وذلك عقب انتهاء المباراة بفوز الأهلي وحسمه مواجهة القمة لصالحه.

وسجل محمد هاني الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحسم الفريق الأحمر المواجهة لصالحه ويحصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري.

موقف الأهلي والزمالك في جدول الدوري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعد خسارته في مباراة القمة.