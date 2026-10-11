توفيق ربنا كان معايا.. أول تعليق من محمد هاني بعد هدفه في الزمالك

أعرب محمد هاني، لاعب الأهلي، عن سعادته بالفوز على الزمالك في مباراة القمة 133 بهدفين دون رد، مؤكدًا أهمية الانتصار من الناحية المعنوية، وهنأ جماهير القلعة الحمراء وزملائه.

وقال هاني، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «الحمد لله على المكسب، والفوز مهم جدًا معنويًا، ومبروك للجماهير الجميلة والكبيرة، ومبروك للاعبين زمايلي ولكل الأهلاوية».

وأضاف: «ماتشات الأهلي والزمالك من أحلى الماتشات، ومن الماتشات اللي بستناها، الحمد لله على الجون، وإن توفيق ربنا كان معايا»، في إشارة إلى هدفه الذي افتتح به التسجيل في لقاء القمة.

وتحدث لاعب الأهلي عن مسيرته مع الفريق، قائلًا: «شرف ليا إني أكون من ناشئي الأهلي وألعب أكتر من 400 ماتش مع الأهلي، دي حاجة عظيمة»، معبرًا عن اعتزازه بارتداء قميص الفريق والمشاركة في عدد كبير من المباريات.

ونجح الأهلي في حسم القمة لصالحه بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد هاني الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث.