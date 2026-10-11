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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة عرابي: ماتش القمة كان جيدا أو فوق المتوسط وفي ماتشات أهلي وزمالك أحلى بكتير

أسامة عرابي
أسامة عرابي
محمود زيدان

قال أسامة عرابي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن مباراة الأهلي والزمالك كانت جيدة أو فوق المتوسط، مشيرًا إلى أن مباريات القمة السابقة شهدت مستويات أفضل من المواجهة الأخيرة، التي اتسمت بالحذر في شوطها الأول قبل أن تصبح أكثر انفتاحًا في الشوط الثاني.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أن طرد إبراهيم صلاح جاء بعد اعتراضه على اللعبة المرتبطة بالهدف الثاني، موضحًا أن جمال عبد الحميد يرى أن الهدف شهد مخالفة، بينما يعتبرها من وجهة نظره احتكاكًا عاديًا لا يستوجب احتساب خطأ.

وأوضح عرابي أن الجماهير تمثل عصب كرة القدم والعنصر الذي يمنح المباريات متعتها، مشيدًا بالأجواء التي صاحبت اللقاء، وبالتزام لاعبي الأهلي والزمالك وروحهم الجيدة، مؤكدًا أن الأجواء لم تشهد ما يعكر صفو المباراة.

وأضاف أن المباراة لم تكن ممتعة بالقدر الكافي، وأن هناك مواجهات كثيرة بين الأهلي والزمالك كانت أفضل من الناحية الفنية، موضحًا أن الحذر كان حاضرًا في الشوط الأول بسبب الضغوط التي يتعرض لها المدربون في مباريات القمة، سواء حسين عموتة أو معتمد جمال، في ظل تقييم الجماهير لأدائهم ونتائجهم.

وأشار عرابي إلى أن المباراة انفتحت في الشوط الثاني بعدما سجل الأهلي هدفه، إذ بدأ الزمالك الهجوم بقوة من أجل تعويض تأخره، وهو ما أتاح للأهلي مساحات استغلها خلال اللقاء.

وفيما يتعلق بتقييم المدربين، قال عرابي إن حسين عموتة قدم مباراة جيدة ونجح فريقه في الفوز وتسجيل هدفين، ولذلك يحصل بطبيعة الحال على تقييم مرتفع، موضحًا أن المدرب الذي يفوز غالبًا ما يحصل على التقدير الأكبر، حتى لو كان هناك لاعب أفضل في الفريق المنافس.

ومنح عرابي عموتة تقييمًا يتراوح بين سبع درجات ونصف وثماني درجات من عشر، بينما منح معتمد جمال ما بين ست درجات ونصف وسبع درجات، مشيرًا إلى أن معتمد نجح في إعادة الزمالك إلى أجواء المباراة خلال الشوط الثاني، لكنه لم يتمكن من تغيير النتيجة، التي رأى أن التوفيق لعب دورًا فيها.

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