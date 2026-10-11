عمرو موسى يحذر: المنطقة أمام تطورات خطيرة وضرورة التنسيق المصري السعودي تتزايد

أكد عمرو موسى، وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن التطورات الأخيرة في المملكة العربية السعودية تمثل تطورًا خطيرًا يستدعي تحركات سريعة وعاجلة، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق والتحالف بين مصر والسعودية لمواجهة التحديات الراهنة.

وقال عمرو موسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن المنطقة العربية تشهد تحولات متسارعة ومخاطر متزايدة في ظل استمرار ما وصفه بعملية تغيير الشرق الأوسط، محذرًا من تطورات أخرى قد تكون أكثر خطورة خلال الفترة المقبلة.

وتابع وزير الخارجية الأسبق على أن المملكة العربية السعودية تمثل ركنًا أساسيًا في منظومة الأمن القومي العربي، مؤكدًا أهمية التضامن العربي معها في مواجهة التحديات التي تتعرض لها.

مصالح شعوبها

وأشار إلى أهمية الموقف المصري الداعم للسعودية، معتبرًا أن ما تتعرض له المملكة، وفق رؤيته، لا يقتصر تأثيره عليها وحدها، بل يمتد إلى أمن المنطقة العربية ومصالح شعوبها، بما في ذلك مصر.