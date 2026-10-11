عمرو موسى: إسرائيل تحتل غزة والضفة الغربية والجولان السوري.. وعليها توضيح موقفها من مستقبل فلسطين

أكد عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن إسرائيل تسيطر على أراضٍ فلسطينية وسورية، مشيرًا إلى وجود مخاوف من خطط إسرائيلية تستهدف دولًا أخرى في المنطقة، من بينها السعودية، بحسب تصريحاته.

وقال موسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن إسرائيل تسعى إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، محذرًا من تداعيات هذه التوجهات على مستقبل القضية الفلسطينية واستقرار المنطقة.

وشدد وزير الخارجية الأسبق على ضرورة أن تعيد إسرائيل تقديم نفسها بصورة مختلفة، وأن تنخرط بجدية في مناقشة مستقبل فلسطين، بما يفتح المجال أمام التوصل إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية.

أمن المنطقة

وأكد موسى أهمية وضوح الموقف الإسرائيلي بشأن مستقبل الفلسطينيين وحقوقهم، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف بشأن تداعيات الصراع على أمن المنطقة واستقرارها.