عمرو موسى محذرا من خطورة تطورات الشرق الأوسط: تحالف مصر والسعودية ضرورة للتحرك العربي

حذّر عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، من خطورة التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن عملية تغيير الشرق الأوسط لا تزال مستمرة، وتمضي في مسار ينطوي على مخاطر كبيرة على أمن الدول العربية واستقرارها.

وأكد موسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الاعتداءات المتواصلة على الدول العربية، لا سيما دول الخليج، إلى جانب التهديدات التي تواجه الملاحة في المنطقة، تستدعي تحركًا عربيًا عاجلًا، مشددًا على أنه لا يمكن التعامل مع هذه التطورات دون اجتماع عربي يتيح التشاور وتنسيق المواقف.

الجهود العربية

وأشار إلى أهمية التحالف والتنسيق بين السعودية ومصر، معتبرًا أن المرحلة الراهنة تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة، وتكثيف التشاور المستمر، إلى جانب حشد الجهود العربية في إطار تحرك سياسي مشترك لمواجهة التحديات الراهنة.