أحمد موسى يشيد باستجابة محافظ قنا لشكوى عامل بسوق نجع حمادي

أشاد الإعلامي أحمد موسى بسرعة استجابة اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، لشكوى أحد العاملين بالسوق الحضاري بمدينة نجع حمادي، بعدما عرض الرجل المشكلات التي تواجهه في أداء عمله، مطالبًا بتحسين الخدمات وتوفير العمالة اللازمة للحفاظ على نظافة السوق وانتظام العمل داخله.

المواطن تحدث بشجاعة عن معاناته

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن المواطن تحدث بشجاعة عن معاناته، موضحًا أنه يتولى أعمال النظافة والمتابعة، ويواجه صعوبات في ظل عدم توافر الإمكانات والعمالة المطلوبة، رغم حرصه على أداء واجبه.

وأضاف موسى ، أن محافظ قنا استمع إلى الشكوى وتفاعل معها بصورة سريعة، مشيرًا إلى أن المحافظ أكد للعامل اهتمامه بمشكلته، وقال له: «حقك عليا»، مع التعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المصلحة العامة وتقديم خدمات أفضل للأهالي.

وأوضح أن العامل اشتكى من اضطراره إلى تنظيف دورات المياه بصورة يومية، وهو ما دفع المحافظ إلى توجيهاته بشأن توفير العمالة والخدمات المطلوبة، إلى جانب العمل على وضع هيكل إداري ينظم العمل داخل السوق الحضاري.

الشكر إلى محافظ قنا والمسؤولين

ووجه موسى، الشكر إلى محافظ قنا والمسؤولين الذين تعاملوا مع الشكوى، معتبرًا أن الاستماع إلى المواطنين والاستجابة لمشكلاتهم يمثلان خطوة مهمة لتحسين مستوى الخدمات.

وأكد أن عرض الشكاوى بوضوح، والتعامل معها دون تجاهل، يساعدان على كشف أوجه القصور ومعالجتها، مشددًا على أهمية متابعة المسؤولين للمشكلات على أرض الواقع، بما يضمن انتظام العمل داخل الأسواق وتقديم الخدمات بالشكل المطلوب.