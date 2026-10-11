أحمد موسى ينعى المضيفة المصرية عزة رمزي بعد أحداث السعودية

نعى الإعلامي أحمد موسى المضيفة المصرية عزة رمزي، ابنة محافظة البحيرة، التي أشار إلى وفاتها في الأحداث المرتبطة بالهجمات التي شهدتها المملكة العربية السعودية، معربًا عن خالص تعازيه لأسرتها وأسر جميع الضحايا.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن المضيفة المصرية كانت تعمل بإحدى شركات الطيران السعودية، مقدمًا العزاء إلى أسرتها وأهالي جميع المتوفين.

التعامل مع المصابين جراء القصف الحوثي

وتطرق موسى إلى ما ذكره بشأن استهداف مطار الملك خالد، وسقوط 12 ضحية، مشيرًا إلى الإجراءات التي قال إن السلطات السعودية تتخذها للتعامل مع المصابين جراء القصف الحوثي.

الروابط الوثيقة بين الشعبين والعلاقات التاريخية

وأكد موسى أن سقوط الضحايا في مثل هذه الأحداث يمثل مأساة إنسانية، مشددًا على أن ما تتعرض له المملكة ينعكس على مشاعر المصريين، في ظل الروابط الوثيقة بين الشعبين والعلاقات التاريخية التي تجمع القاهرة والرياض.

واختتم حديثه بالتأكيد على تضامن مصر مع المملكة العربية السعودية، معربًا عن خالص المواساة لأسر الضحايا، ومطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات التي أشار إليها.