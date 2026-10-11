أحمد موسى: مصر ترفض الإجراءات الأحادية في مياه النيل

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال زيارته إلى إندونيسيا رفض مصر أي إجراءات أحادية في ملف نهر النيل والمياه، باعتبارها قضية وجودية ترتبط بالأمن القومي المصري.

الحفاظ على الحقوق المائية ورفض الإجراءات

وأوضح موسى أن الموقف المصري يستند إلى أهمية الحفاظ على الحقوق المائية ورفض الإجراءات التي تنفرد بها أي دولة دون مراعاة مصالح الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن الرئيس الإندونيسي أكد، وفق ما أورده موسى بشأن البيان المشترك، موقفًا داعمًا للمبادئ المتعلقة بهذه القضية.

وأضاف أن البيان المشترك بين مصر وإندونيسيا تضمن 16 بندًا تناولت عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أمن الملاحة البحرية وأمن الطاقة، إلى جانب خفض التصعيد في المنطقة.

اتساع نطاق التعاون بين البلدين

وأكد موسى أن هذه الملفات تعكس اتساع نطاق التعاون بين البلدين، وحرصهما على تعزيز التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بما يدعم الاستقرار ويحافظ على المصالح المشتركة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.