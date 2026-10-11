أحمد موسى يدعو بريطانيا إلى اتخاذ موقف بشأن الإخوان ويطالب بتحركات قانونية ضد قيادات التنظيم

دعا الإعلامي أحمد موسى السلطات البريطانية إلى اتخاذ خطوات بشأن جماعة الإخوان، مطالبًا مجلس العموم البريطاني بمناقشة حظر التنظيم، على غرار التحركات التي أشار إليها في حديثه عن البرلمان الأوروبي.

التعامل مع هذا الملف

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن عددًا من الشخصيات المرتبطة بالجماعة ينشطون إعلاميًا من دول أوروبية، معتبرًا أن التعامل مع هذا الملف يستلزم بحث أوضاعهم القانونية وموقف السلطات من الاتهامات والأحكام القضائية الصادرة بحق بعضهم.

كما انتقد ما وصفه بعدم اتخاذ بريطانيا خطوات كافية تجاه التنظيم، مشيرًا إلى تحركات أمريكية قال إنها تستهدف جماعة الإخوان، وداعيًا إلى مناقشة الإجراءات الممكنة داخل المؤسسات البريطانية.

نشأة جماعة الإخوان وعدد من التنظيمات

وربط موسى بين نشأة جماعة الإخوان وعدد من التنظيمات التي وصفها بالإرهابية، مؤكدًا وجهة نظره بشأن مسؤولية التنظيم عن انتشار أفكار العنف والتطرف، ومطالبًا بملاحقة الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عن جرائم من خلال الإجراءات القضائية.

الوضع القضائي لكل شخص

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق المطلوبين للعدالة، مع مراعاة الأطر القانونية المنظمة للتعاون بين الدول، والتحقق من الوضع القضائي لكل شخص قبل اتخاذ أي إجراء بحقه.