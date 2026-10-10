أحمد موسى يطالب بريطانيا بحسم موقفها من الإخوان: لماذا لا تتحرك لندن؟

طالب الإعلامي أحمد موسى بريطانيا باتخاذ موقف واضح بشأن جماعة الإخوان، في ضوء التحرك الأخير داخل البرلمان الأوروبي، داعيًا إلى مراجعة أوضاع الشبكات المرتبطة بالجماعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبت تورطها في أنشطة مخالفة للقانون.

تساؤلات بشأن موقف لندن

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن التحرك الأوروبي يطرح تساؤلات بشأن موقف لندن، متسائلًا: «هل لندن كمان هتقدر تحرك البرلمان الأوروبي؟ ما أعرفش».

وأضاف موسى أن بريطانيا مطالبة، من وجهة نظره، بتوضيح موقفها من ملف الجماعة، وتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراءات إضافية بشأن أنشطتها وشبكاتها على الأراضي البريطانية.

وتابع متسائلًا: «السؤال الغريب ليه بريطانيا مش هتتحرك؟»، معتبرًا أن التحرك الأوروبي يجب أن يكون دافعًا لمراجعة المواقف والسياسات في الدول التي تستضيف أفرادًا أو مؤسسات يشتبه في ارتباطها بالجماعة.

الأدلة والإجراءات القانونية

وأشار موسى إلى أن مجلس العموم البريطاني والمؤسسات المعنية يمكن أن يكون لها دور في مناقشة هذا الملف، داعيًا إلى التعامل معه من خلال الأدلة والإجراءات القانونية، بدلًا من الاكتفاء بالمواقف السياسية.

التعاون بين بريطانيا والدول الأوروبية

وأكد أن التعاون بين بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى في تبادل المعلومات والتحقيق في الأنشطة المالية والتنظيمية يمكن أن يسهم في تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، شريطة الالتزام بالقوانين وضمان أن تستند الإجراءات إلى أدلة واضحة.