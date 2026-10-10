استثمارات بمليارات الدولارات.. أحمد موسى يكشف مكاسب اقتصادية مرتقبة من جولة السيسي الآسيوية

سلط الإعلامي أحمد موسى الضوء على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تتيحها الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون مع الشركات الكبرى في الدول الثلاث لدعم الاقتصاد المصري وجذب استثمارات جديدة.

الفرص المتاحة في السوق المصرية

وقال موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي مع ممثلي 38 شركة كورية جنوبية كبرى تمثل خطوة مهمة لفتح المجال أمام المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية، لافتًا إلى ما أشار إليه بشأن توجه شركات كورية كبرى نحو دخول السوق المصرية وضخ استثمارات بمليارات الدولارات.

وأضاف أن الدول الآسيوية التي شملتها الجولة تمتلك خبرات متقدمة في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والابتكار، وهو ما يمنح التعاون معها أهمية خاصة في نقل الخبرات وتوطين الصناعات وتوسيع مجالات الاستثمار.

تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

وأكد موسى أن تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري يمثل عنصرًا أساسيًا لجذب المزيد من الشركات العالمية، موضحًا أن الزيارات الرئاسية واللقاءات المباشرة مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال تتيح فرصًا لتطوير الشراكات الاقتصادية، بما يدعم المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون بين مصر والدول الآسيوية.