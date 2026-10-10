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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أحمد موسى: الرئيس السيسي يؤكد حق مصر التاريخي في مياه النيل وحرية الملاحة بالممرات الدولية

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص خلال المحافل واللقاءات الدولية على التأكيد على الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، وضرورة الحفاظ عليها، باعتبارها قضية ترتبط بالأمن القومي المصري.

الملاحة في الممرات البحرية

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي يؤكد كذلك أهمية ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، ومن بينها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن أي اضطراب أو تعطيل لحركة الملاحة في هذه الممرات ينعكس على حركة التجارة العالمية.

 حركة الملاحة والمسارات الاستراتيجية

وأضاف موسى أن «أي خلل في الممرات الملاحية يؤدي إلى مشكلة لدول العالم»، موضحًا أن هذه الممرات تمثل شرايين رئيسية للتجارة الدولية، وترتبط حركة الملاحة فيها بمسارات استراتيجية، من بينها البحر الأحمر وقناة السويس.

وأشار إلى أن استقرار الممرات البحرية وضمان حرية المرور بها يمثلان أهمية كبيرة للاقتصاد العالمي، في ظل ارتباط حركة التجارة وسلاسل الإمداد بأمن هذه الممرات واستمرار العمل بها دون عوائق.

وأكد أهمية التنسيق الدولي للحفاظ على أمن الملاحة، وتجنب أي تطورات من شأنها التأثير على حركة التجارة أو التسبب في تداعيات اقتصادية تمتد آثارها إلى العديد من الدول.

أحمد موسى: الأزهر والجامعات المصرية يعززان العلاقات مع ماليزيا وإندونيسيا

أكد الإعلامي أحمد موسى أهمية العلاقات التعليمية والثقافية التي تربط مصر بماليزيا وإندونيسيا، مشيرًا إلى الدور الذي يؤديه الأزهر الشريف والجامعات المصرية في تعزيز التواصل بين الشعوب وتدعيم العلاقات التاريخية.

وأوضح موسى، أن الأزهر الشريف يمثل أحد أبرز جسور التواصل بين مصر والشعوب الإسلامية، لافتًا إلى أن التعاون التعليمي يمتد كذلك إلى الجامعات المصرية، ومنها جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس.

وأضاف أن عددًا كبيرًا من الطلاب الماليزيين والإندونيسيين يدرسون في مصر، سواء في الأزهر الشريف أو في الجامعات المصرية، وهو ما يعكس الثقة في المؤسسات التعليمية المصرية ويعزز الروابط الثقافية والإنسانية بين الجانبين.

 الشراكات الاقتصادية والتجارية والتنسيق السياسي

وأشار إلى أن هذه العلاقات التعليمية تمثل أحد أوجه التعاون المهمة بين مصر والدول الآسيوية، إلى جانب الشراكات الاقتصادية والتجارية والتنسيق السياسي.

توسيع التعاون في مختلف المجالات

وأكد موسى أن الجولة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل فرصة لتعزيز العلاقات التاريخية مع ماليزيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم استمرار التواصل بين الشعوب.

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