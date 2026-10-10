أحمد موسى: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية والاستراتيجية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجولة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا تأتي في توقيت مهم، في ظل ما تمتلكه هذه الدول من قدرات اقتصادية وصناعية كبيرة، وما تتيحه من فرص لتعزيز التعاون مع مصر.

مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار

وأوضح أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد أن الدول الثلاث تتمتع بثقل اقتصادي واضح، مشيرًا إلى أن «كوريا مثلًا رابعة أكبر اقتصاد على مستوى آسيا»، وأن حجم اقتصادها يقترب من تريليوني دولار، وهو ما يعكس أهمية توسيع التعاون معها في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار والتجارة.

شريكين مهمين لمصر

وأضاف أن ماليزيا وإندونيسيا تمثلان أيضًا شريكين مهمين لمصر، في ضوء ما تمتلكانه من إمكانات اقتصادية وأسواق واسعة، مؤكدًا أن الجولة الرئاسية تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك.

وأشار موسى إلى أن الزيارة تتضمن العمل على توسيع العلاقات المتميزة بين مصر وكوريا الجنوبية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإندونيسيا، بعد رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى هذا المستوى خلال العام الماضي.

وتابع أن «هذه الجولة المهمة بتأكد» توجه الدولة المصرية نحو بناء علاقات قوية مع الاقتصادات الكبرى، والاستفادة من إمكاناتها وخبراتها في المجالات الصناعية والتكنولوجية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز فرص الاستثمار.

تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير الشراكات الاستراتيجية

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن استقبال الرئيس السيسي في الدول الثلاث يعكس أهمية العلاقات التي تربط مصر بشركائها في آسيا، موضحًا أن الجولة تجمع بين تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير الشراكات الاستراتيجية، فضلًا عن تأكيد مكانة مصر ودورها في العلاقات الدولية.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أهمية متابعة نتائج الزيارة واللقاءات التي يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل ما تتيحه من فرص لتعميق التعاون المصري الآسيوي في مختلف المجالات.