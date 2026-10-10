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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كرم ضيافة ومشاعر نبيلة.. الرئيس السيسي يوجه رساله إلى ملك ماليزيا والشعب الرائع

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إلى ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، ورئيس الوزراء د. أنور إبراهيم والشعب الماليزي الرائع.

‏وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته:" غادرت ماليزيا العزيزة، وفي القلب كل المحبة والامتنان والتقدير ، لجلالة الملك السلطان إبراهيم، ودولة رئيس الوزراء د. أنور إبراهيم والشعب الماليزي الرائع، على ما لمسته من حفاوة كبيرة وكرم ضيافة ومشاعر نبيلة، تعكس ما تحمله هذه الدولة المبهجة من نوايا طيبة و محبة عميقة تجاه مصر، تدفع العلاقات المشتركة إلى آفاق ارحب في التعاون الحثيث بين البلدين الشقيقين.

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