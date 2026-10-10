أحمد موسى: الرئيس السيسي ونظيره الكوري يؤكدان الثقة المتبادلة.. وشراكة اقتصادية واسعة بين البلدين

قال الإعلامي أحمد موسى إن العلاقات المصرية الكورية الجنوبية تشهد تطورًا مهمًا، في ظل ما تتمتع به من ثقة متبادلة وتاريخ من الاحترام والتعاون المثمر، مؤكدًا أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل رسائل مهمة على المستويين السياسي والاقتصادي.

التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية كبير وواسع، مشيرًا إلى أن الأهم في هذه المرحلة هو تعزيز الثقة بين البلدين، وهو ما ظهر في التصريحات المتبادلة بين الرئيس السيسي ونظيره الكوري الجنوبي.

وأضاف موسى أن الرئيس الكوري الجنوبي وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه صديق، ليرد الرئيس السيسي مؤكدًا اعتزازه بهذه الكلمات وتقديره لها بالغ التقدير، مشددًا على أن مصر وجدت في جمهورية كوريا الصديقة شريكًا موثوقًا وصديقًا مخلصًا، يجمعها به تاريخ من الاحترام المتبادل والتعاون المثمر.

مستوى التنسيق والتفاهم

وتابع الإعلامي أحمد موسى: «إحنا هنا بنتكلم على علاقات مهمة جدًا»، موضحًا أن الزيارات المتبادلة بين البلدين تعكس مستوى التنسيق والتفاهم، لافتًا إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي زار مصر في نوفمبر الماضي، وشهدت الزيارة ترحيبًا وحفاوة كبيرين، مثلما حظي الرئيس السيسي باستقبال رسمي في كوريا الجنوبية.

مظاهر الاستقبال والاحتفاء بالرئيس السيسي

وأشار موسى إلى أن مظاهر الاستقبال والاحتفاء بالرئيس السيسي تعكس التقدير الذي تحظى به مصر، موضحًا أن هذه المشاهد تحظى بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء في مصر أو في الدول التي تشملها الجولة الرئاسية.

وأكد أن «الاستقبال بيكون إزاي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كرمز للجمهورية»، معتبرًا أن هذه المظاهر تعكس طبيعة العلاقات بين مصر وشركائها، ومدى الاهتمام بتعزيز أوجه التعاون المشترك.

الصناعة والتكنولوجيا في مقدمة مجالات التعاون

وأوضح أحمد موسى أن الجولة الرئاسية لا تقتصر على تعزيز العلاقات السياسية، وإنما تستهدف أيضًا توسيع الشراكات الاقتصادية والاستفادة من الخبرات المتقدمة التي تمتلكها كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن التعاون الاقتصادي والصناعي يأتي في مقدمة الملفات المطروحة، إلى جانب زيادة التبادل التجاري وتوطين الصناعات داخل مصر، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الثلاث.

مجالات الصناعة والزراعة والمواد الخام

وذكر أن «مصر حريصة على إنها تستفيد من خبرات الدول دي»، موضحًا أن كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا تمتلك خبرات وإمكانات مهمة في مجالات الصناعة والزراعة والمواد الخام والمعادن وبناء السفن والصناعات الدفاعية والابتكار وأشباه الموصلات والتكنولوجيا الحديثة.

ونوه موسى إلى أن مصر تسعى إلى تعزيز موقعها باعتبارها مركزًا إقليميًا للتصنيع والاستثمار، بما يتيح للشركات الكورية والماليزية والإندونيسية التوسع في السوق المصرية والانطلاق منها إلى أسواق أخرى.

ولفت إلى أهمية إقامة مناطق صناعية والاستفادة من الخبرات الكورية في تطوير الصناعات المختلفة، إلى جانب الاستفادة من التجربة الماليزية في الابتكار والتكنولوجيا والتطوير الصناعي، وكذلك التجربة الإندونيسية في المجالات الحديثة.

وأكد أن الجولة تفتح المجال أمام التعاون في الطاقة الجديدة والمتجددة والإلكترونيات والزراعة والصناعات الغذائية، وهي قطاعات تمتلك الدول الثلاث فيها خبرات وإمكانات يمكن أن تسهم في دعم خطط التنمية المصرية.

وشدد أحمد موسى على أن تعزيز الشراكة الاقتصادية مع هذه الدول يمثل فرصة مهمة لدعم الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة حجم التبادل التجاري، بما يحقق مصالح مشتركة لجميع الأطراف.