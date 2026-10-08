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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى للإسرائيلي: مصر علمت عليك ورجعتك بالكستور.. مصدر مصري مطلع: مصر قادرة على حماية أراضيها والحفاظ على استقلالها في مواجهة أي أخطار| أخبار التوك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


التضامن: تطبيق إلكتروني لخدمات حجاج الجمعيات الأهلية وتوفير رعاية خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة
أكد الدكتور أيمن عبد الموجود، المتحدث بأسم وزارة التضامن الإجتماعي، أنه نسعى دائما للتيسير على حجاج الجمعيات الأهلية، سواء من خلال تطبيق الباقة الشاملة، وتوفير جميع الخدمات للحجاج بداية من السفر حتى التسكين داخل الفنادق.


أحمد موسى للإسرائيلي: لو عايز تتكلم عن مصر تضرب تعظيم سلام وتتعلم منها لإنها علمت عليك ورجعتك بالكستور
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصدر مصري مطلع أكد رفضه بشكل قاطع الزج باسم سيناء في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي.


أحمد موسى منفعلا: هل اللي بيدعو لإسقاط نظام الحكم حد يتعاطف معاه أو يساعده أو يؤيده؟
علق الإعلامي أحمد موسى،  على بيان النيابة العامة المصرية فيما يتعلق بقضية صفحة متصدقش.


مش تطبيل.. أحمد موسى: الإخوان يستهدفوني لإني بتكلم عن الأشياء الإيجابية وهم عايزين السواد
علق الإعلامي أحمد موسى،  على بيان النيابة العامة المصرية فيما يتعلق بقضية صفحة متصدقش.


حسام عبد الغفار يكشف حصاد المبادرات الصحية: 23 مليون زيارة للكشف المبكر عن سرطان الثدي
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن نتائج مهمة حققتها المبادرات الصحية الرئاسية، مؤكدًا أن زيادة الإقبال على الفحوصات المبكرة تعكس تغيرًا ملحوظًا في وعي المواطنين بأهمية اكتشاف الأمراض قبل ظهور مضاعفاتها.


مصدر مصري مطلع: مصر قادرة على حماية أراضيها والحفاظ على استقلالها في مواجهة أي أخطار
أكد مصدر مصري مطلع، أنّ مصر قادرة على حماية أراضيها والحفاظ على استقلالها في مواجهة أي أخطار، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.


المعاشات في مصر تتغير.. أصول التأمينات تقفز مليارات والهيئة تكشف التفاصيل
سنوات طويلة ارتبط فيها الحديث عن المعاشات بالفارق الكبير بين آخر راتب يحصل عليه الموظف وقيمة المعاش بعد خروجه على التقاعد، إلا أن منظومة التأمينات الحالية أعادت تشكيل هذه المعادلة، مع الاعتماد على الأجر التأميني ومدة الاشتراك كعاملين أساسيين في تحديد قيمة المعاش وتحسين مستواه مستقبلًا.


ضياء حلمي: الجولة الآسيوية تعزز تنويع الشراكات المصرية وتفتح آفاقًا استثمارية جديدة
قال الدكتور ضياء حلمي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، إن مصر تتجه إلى تنويع شراكاتها السياسية والاقتصادية مع مختلف دول العالم.


جمال شعبان يكشف مفاجآت عن أدوية التخسيس: لها علاقة بصحة القلب والسكري
تثير أدوية إنقاص الوزن اهتمامًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع الحديث عن تأثيراتها التي تتجاوز فقدان الوزن، وهو ما أوضحه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، كاشفًا عن فوائد صحية أخرى لبعض هذه الأدوية وعلاقتها بصحة القلب ومرض السكري.

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