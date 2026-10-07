أحمد موسى منفعلا: هل اللي بيدعو لإسقاط نظام الحكم حد يتعاطف معاه أو يساعده أو يؤيده؟

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان النيابة العامة المصرية فيما يتعلق بقضية صفحة متصدقش.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي "المذاع على قناة " صدى البلد "، ":" هل اللي بيدعو لإسقاط نظام الحكم حد يتعاطف معاه أو يساعده او يؤيده؟ ".

وتابع الإعلامي احمد موسى :" المتهمون اعترفوا بالعمل في صفحة متصدقش كما ثبت من فحص حساب أحد المتهمين على أحد مواقع التواصل إذاعته تدوينات مؤيدة للإخوان وداعية لإسقاط نظام الحكم ".

واكمل الإعلامي أحمد موسى :" بعد عام 2011 كان عندنا قضية شهيرة تحمل اسم التمويل الأجنبي وفي الوقت ده محدش كان يجرؤ يكتب كلمة وأنا كنت بكتب الشغل بالوثائق والأدلة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" نشرنا في الأهرام تفاصيل عن اقتحام السجون في 2011 والحرائق التي نفذها الإخوان ".