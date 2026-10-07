أحمد موسى: الإخوان جماعة منحلة.. وخيرت الشاطر أسس شبكة رصد

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان النيابة العامة المصرية فيما يتعلق بقضية صفحة متصدقش.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي "المذاع على قناة " صدى البلد "، ":"اتكلمت منذ فترة عن ٢٠ صفحة أخرى تابعين للتنظيم الدولي للإخوان".



وتابع الإعلامي احمد موسى :"جماعة الاخوان الإرهابية جماعة منحلة وعندهم صفحة رصد أسسها خيرت الشاطر ".

واكمل الإعلامي احمد موسى :"خيرت الشاطر هو اللي عمل شبكة رصد وغيرها من المواقع والصفحات التابعة للجماعة الإرهابية".

ولفت الإعلامي احمد موسى ، :" صفحة ميدان تعتبر إحدى صفحات الجماعة الإرهابية والتنظيم الدولي للإخوان".