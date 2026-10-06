أحمد موسى يشكر غزل المحلة على عرض الكستور الجديد

كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه تم توجيه رسائل الأمس إلى وزير المالية سموتيريتش أنه لو تهور لن تكون هناك إسرائيل من الأساس مينفعش تهزر ولا تتكلم على مصر.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، «مينفعش سيرة سيناء تيجي على لسانك غير بكل خير».

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه إذا تم الاعتداء على مصر لن تكون موجود، وهقول الكلام ده تاني وتالت، وبينا معاهدة سلام التزم بها عشانك.

وجه موسى الشكر لغزل المحلة لأنهم طرحوا نوع جديد من الكستور ومتاح منه كل المقاسات، قائلا: لقيت حد الصبح جاب مقاس سمويتريتش وعمله بدله كستور على مقاسه.