أحمد موسى: أنا جاهز لأي استدعاء وتحت أمر بلدي.. وشرف لي خدمة وطني في أي موقع

أكد الإعلامي أحمد موسى اعتزازه بخدمته في القوات المسلحة المصرية، مشيرًا إلى أنه خريج الدفعة 66 ضباط احتياط في القوات المسلحة، وأنه يشعر بالفخر بهذه التجربة التي وصفها بأنها من أفضل فترات حياته.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «أنا خريج الدفعة 66 ضباط احتياط في القوات المسلحة، وأشعر بالفخر، وكانت أفضل فترات حياتي».

وأضاف: «أنا جاهز لأي استدعاء وتحت أمر بلدي، وشرف لي خدمة وطني في أي موقع»، مشيرًا إلى أن إسرائيل تدرك جيدًا ما سيحدث لها إذا اقتربت من الحدود المصرية.