رئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق: وتيرة التنمية تسارعت بعد القضاء على الإرهاب

أكد اللواء محمد ناصر، رئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق، أن وتيرة التنمية في سيناء زادت بصورة كبيرة بعد القضاء على الإرهاب، مشيرًا إلى أن التنمية كانت مستمرة بالتوازي مع مواجهة العمليات الإرهابية، إلا أن وتيرتها تسارعت بعد انتهاء هذه المرحلة.

وأضاف في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6»، عبر قناة الحياة، أن مشروعات التنمية توسعت لتشمل الاستزراع السمكي والمشروعات السياحية في شمال وجنوب سيناء.

وأشار إلى مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين، موضحًا أنه مشروع حضاري وسياحي كبير يمكن أن يمثل واجهة حضارية لمصر، لافتًا إلى أن مشروعات التنمية شملت إلى جانب ذلك مجالات التعدين والصناعة والاستفادة من الموارد الموجودة في سيناء.

