مياه وصرف وإسكان وطرق.. العماري يطالب بزيارة عاجلة لـ«إسكان النواب» إلى شمال سيناء

تقدم النائب سعيد العماري، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، طالب فيه بتوجيه اللجنة للقيام بزيارة ميدانية عاجلة إلى محافظة شمال سيناء، للوقوف على عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بقطاعات الإسكان والمرافق والتعمير، وبحث سبل التعامل مع التحديات القائمة على أرض الواقع.

مياه الشرب والصرف الصحي.. أولوية عاجلة

وأكد العماري أن الزيارة الميدانية تستهدف التعرف بشكل مباشر على احتياجات مدن وقرى المحافظة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ورصد المشكلات التي تواجه المواطنين، إلى جانب متابعة ما تم تنفيذه من مشروعات والعمل على تحديد الاحتياجات اللازمة لاستكمالها ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

الأحوزة العمرانية والتوسع السكاني تحت المتابعة

وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أهمية بحث ملف الأحوزة والكردونات العمرانية للقرى والمدن، والعمل على استكمالها بما يتناسب مع التوسع العمراني والزيادة السكانية، ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين من الأراضي والخدمات ويحد من المشكلات المرتبطة بالتخطيط العمراني.

مداخل رفح ومدينة سلام ضمن الملفات المطروحة

كما تتضمن الزيارة، بحسب طلب الإحاطة، الوقوف على الملفات المتعلقة بمداخل رفح، إلى جانب متابعة أوضاع مدينة سلام التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتعرف على معدلات التنفيذ وما تحتاجه هذه المشروعات من إجراءات لدفع العمل بها.

مشروعات الطرق والتجمعات العمرانية.. متابعة ميدانية للتنفيذ

وطالب العماري بمتابعة مشروعات الطرق والتجمعات العمرانية التابعة لجهاز التعمير، والتعرف على الموقف التنفيذي لهذه المشروعات، إلى جانب حصر الاحتياجات المستقبلية للمحافظة بما يضمن دعم خطط التنمية والتوسع العمراني بها.

الإسكان الاجتماعي.. توفير وحدات جديدة للمواطنين

وشدد النائب على ضرورة بحث موقف مشروعات الإسكان الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء، والوقوف على أعداد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها والمطروحة للمواطنين، مع دراسة إمكانية توفير المزيد من الوحدات لتلبية احتياجات أبناء المحافظة.

العماري: الحلول تبدأ من الميدان

وأكد سعيد العماري أن الزيارة الميدانية من شأنها أن تتيح للجنة الإسكان الوقوف بصورة مباشرة على المشكلات والتحديات، والاستماع إلى مطالب المواطنين، ومراجعة معدلات تنفيذ المشروعات مع الجهات التنفيذية المعنية، بما يساعد على وضع توصيات عملية قابلة للتنفيذ.

وطالب عضو لجنة الإسكان بتوجيه اللجنة إلى سرعة تنظيم الزيارة، بمشاركة الجهات التنفيذية المختصة، بهدف حصر المشكلات على أرض الواقع، وتحديد أولويات التدخل، ودفع معدلات تنفيذ المشروعات، والعمل على إيجاد حلول عاجلة للملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.