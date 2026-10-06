وزير العمل: التعاون مع أعضاء مجلس النواب لخدمة وتحقيق مصالح المواطن

التقى وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالعاصمة الجديدة، عددًا من أعضاء مجلس النواب، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل والتنسيق المستمر مع نواب الشعب، ومتابعة مطالب واحتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

وخلال اللقاء، تابع الوزير عددًا من طلبات المواطنين التي عرضها السادة أعضاء مجلس النواب، ووجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، والتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة ومديريات العمل المعنية، بما يضمن سرعة بحثها والتعامل معها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة...وأكد وزير العمل حرص الوزارة على استمرار التعاون والتنسيق مع مجلس النواب، في إطار تكامل مؤسسات الدولة وتضافر الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة، وفي مقدمتها خدمة المواطن، والاستجابة لمطالبه، ودعم جهود الدولة في ملفات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، بما يترجم توجهات الدولة إلى خدمات وحلول ملموسة للمواطنين.

وأكد رداد أن الوزارة تعمل من خلال منظومة متكاملة، تشمل ديوان عام الوزارة ومديريات العمل بمختلف المحافظات، بما يضمن توحيد الجهود وتنسيق الأدوار وسرعة التعامل مع احتياجات المواطنين، مشددًا على أن خدمة المواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له تأتي في مقدمة أولويات العمل داخل الوزارة... كما أكد الوزير أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع أعضاء مجلس النواب، باعتبارهم حلقة أساسية في نقل مطالب المواطنين واحتياجاتهم، والعمل المشترك على إيجاد الحلول المناسبة لها، في إطار من الالتزام بالقانون وتحقيق المصلحة العامة.

وشدد وزير العمل على أن جميع أجهزة الوزارة ومديرياتها مطالبة بالتعامل الجاد والسريع مع شكاوى وطلبات المواطنين، ومتابعتها حتى الوصول إلى الحلول الممكنة، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويرسخ مفهوم العمل الحكومي المتكامل لخدمة المواطن...حضر اللقاء من الشامة النواب : حازم فاروق عبد الله – عضو مجلس النواب عن دائرة المنيا ..و أسامة عبد الشكور – عضو مجلس النواب عن دائرة ملوي ..و أحمد علي إبراهيم – عضو مجلس النواب عن دائرة المرج