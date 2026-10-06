تفاصيل حرب أكتوبر.. حسن راشد يكشف كيف واجهت القوات الجوية التفوق الإسرائيلي

كشف اللواء طيار حسن راشد أحد أبطال حرب أكتوبر، رئيس أركان القوات الجوية الأسبق، تفاصيل جديدة عن ساعة الصفر وانتصارات حرب أكتوبر.

وقال اللواء طيار حسن راشد أحد أبطال حرب أكتوبر، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن انتصار أكتوبر علامة مميزة في الجيش المصري والشعب المصري، مضيفا أن: "الطيارين المصريين جابوا طائرات من الجزائر بعد النكسة".

وتابع 1000 يوم مدة حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل، ونسبة التفوق بين مصر إسرائيل بعد احداث 1967 كانت 3 الى 1، مستدركا أن إسرائيل كانت تمتلك الطائرة فانتوم الأحدث في العالم.