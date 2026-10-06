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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس مجلس السيادة السوداني: عازمون على تحرير كل شبر من الأراضي السودانية

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
هاني حسين

أكد الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، العزم على تحرير كل شبر من الأراضي السودانية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .


وقال رئيس مجلس السيادة السوداني، إن السودان دولة مؤسسات، مضيفا:" المفاوضات والسلام والحرب من اختصاص مجلس الأمن والدفاع السوداني".

وفي وقت سابق، أكد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات صحفية تناول فيها نتائج مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن الأزمة السودانية احتلت حيزاً مهماً من اللقاءات والمشاورات التي أجراها على هامش أعمال الجمعية العامة، بما في ذلك مباحثاته مع قادة الدول وكبار المسؤولين ووزراء خارجية عدد من القوى الدولية والإقليمية.

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