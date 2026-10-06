أبوريدة مهنئاً منتخب الشباب ببطولة شمال أفريقيا: روح أكتوبر قادتكم للتأهل المستحق .. ونستهدف اللقب والتأهل للمونديال

تقدم المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتهنئة إلى لاعبي منتخب مصر للشباب والجهاز الفني والإداري، عقب التتويج ببطولة شمال أفريقيا والتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب بغانا 2027.

وقال أبوريدة: «أود أن أتوجه بخالص التهنئة إلى أبنائي، لاعبي منتخب مصر للشباب والجهاز الفني والإداري، على هذا الإنجاز المستحق بالتتويج ببطولة شمال أفريقيا، والتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، لقد قدم اللاعبون أداءً رجوليًا مميزًا طوال البطولة، وأظهروا روحًا عالية وإصرارًا كبيرًا على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية».

وأضاف أبوريدة: «ما لفت انتباهي بصورة خاصة هو الروح القتالية التي تحلى بها اللاعبون، والتي تعكس معدن اللاعب المصري وقدرته على مواجهة التحديات حتى اللحظات الأخيرة. وقد تزامن هذا الإنجاز مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وهي ذكرى غالية على قلوب جميع المصريين، واستمد أبناؤنا من روح أكتوبر معاني العزيمة والإصرار وعدم الاستسلام، وهو ما ظهر بوضوح في أدائهم داخل الملعب».

وتابع رئيس اتحاد الكرة: «أطالب اللاعبين والجهاز الفني بالاستمرار على هذا النهج، والحفاظ على هذه الروح وهذه العزيمة، لأن ما تحقق هو خطوة مهمة في طريق طويل، وننتظر منهم المزيد خلال المرحلة المقبلة. هدفنا أن نواصل العمل بقوة من أجل المنافسة على لقب كأس الأمم الأفريقية، وتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم، بما يليق باسم الكرة المصرية وتاريخها».

واختتم أبوريدة تصريحاته: «أثق في قدرات هذا الجيل من اللاعبين، وأتمنى أن يكون هذا الإنجاز بداية لمزيد من النجاحات، وأن يواصل منتخب الشباب مسيرته بنفس الروح والعزيمة، لإسعاد الجماهير المصرية ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل القارية والدولية».