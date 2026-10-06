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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق يكشف تفاصيل مشروعات المياه والإسكان

مشروعات المياه والإسكان في سيناء
مشروعات المياه والإسكان في سيناء
شيماء جمال

قال اللواء محمد ناصر، رئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق، إن مياه الشرب شهدت نقلة كبيرة ضمن مشروعات البنية الأساسية في شبه الجزيرة، موضحًا أن الضخ كان يعتمد بصورة أساسية على مياه النيل القادمة من القنطرة لتغذية شمال سيناء، ومن شمال السويس لتغذية جنوب سيناء.

وأضاف «ناصر»، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6»، عبر قناة الحياة، أن التعديات الكبيرة على خطوط المياه كانت تمثل مشكلة، وهو ما دفع الحكومة إلى تغيير سياستها والبدء في إنشاء محطات تحلية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، لتغطية سيناء بشبكات المياه، مشيرًا إلى ارتفاع كميات المياه التي يتم ضخها من نحو 70 إلى 80 ألف متر مكعب إلى نحو نصف مليون متر مكعب خلال الفترة من 2014 وحتى الوقت الحالي.

وأوضح اللواء محمد ناصر أن مشروعات البنية الأساسية شملت الإسكان، حيث تم تنفيذ 50 ألف وحدة إسكان اجتماعي وما يقرب من 30 ألف بيت بدوي، بإجمالي يصل إلى 80 ألف سكن، بما يعني استفادة 80 ألف أسرة من هذه المشروعات.

وأشار إلى أن الدولة نقلت السكان من بيوت عشوائية ومتفرقة في الصحراء إلى تجمعات بدوية تضم المدارس والوحدات الصحية والمراكز الخدمية، إلى جانب أنشطة زراعية صغيرة مرتبطة بهذه التجمعات، بما وفر فرص عمل للسكان في أماكن إقامتهم.

وأكد أن مشروعات البنية الأساسية امتدت إلى الصرف الصحي، الذي يغطي نحو 80% من شبه جزيرة سيناء، معتبرًا أن ذلك يمثل نقلة حضارية كبيرة، خاصة أن هذا النوع من الخدمات لم يكن موجودًا بهذه الصورة من قبل، لافتًا إلى أن الكهرباء تغطي نحو 95% من سيناء، بينما وفرت الدولة مولدات كهربائية للـ5% المتبقية في القرى والنجوع وسفوح الجبال التي يصعب الوصول إليها بالشبكات.

اللواء محمد ناصر سيناء التنمية مياه الشرب الإسكان تنمية سيناء

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