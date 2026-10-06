عبور تنموي جديد.. أستاذ اقتصاد: ما تشهده سيناء اليوم يستكمل ملحمة نصر أكتوبر 1973

أكد الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس والخبير الاقتصادي، أن أرض سيناء تشهد في الوقت الحالي انتصاراً جديداً يُضاف إلى سجل البطولات المصرية، واصفاً ما يحدث على أرض الفيروز بـ «عبور التنمية» الذي يمثل الامتداد الطبيعي والحيوي للعبور العسكري المجيد للأبطال في حرب أكتوبر 1973.

وأوضح «البهواشي»، خلال مداخلة عبر zoom، مع برنامج «الاقتصاد 24» المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية وضعت خريطة متكاملة لإعادة استغلال أرض سيناء بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات العامة الموجهة لسيناء تجاوز 630 مليار جنيه خلال السنوات القليلة الماضية، والتي أثمرت عن افتتاح وتنفيذ مشروعات تنموية شملت جميع القطاعات والمناحي الحياتية.

وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن الهدف المحوري لهذه الاستثمارات هو تهيئة بيئة صالحة وجاذبة لجذب السكان، والعمل على إعادة توزيع الخريطة السكانية عبر تشجيع المواطنين على الانتقال من الدلتا والحيز الضيق إلى أراضي سيناء الرحبة.