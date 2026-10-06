رئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق: استصلاح 300 ألف فدان ضمن مشروعات التنمية

قال اللواء محمد ناصر، رئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق، إن سيناء تضم مليون فدان صالح للزراعة، موضحًا أن المشروع الوطني لتنمية سيناء كان يستهدف توطين 3 ملايين مواطن من الوادي، وكان من بين مستهدفاته استصلاح 400 ألف فدان في شمال سيناء.

وأضاف «ناصر»، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6»، عبر قناة الحياة، أن الدولة نفذت محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي وخلطها بمياه النيل بطاقة 6 ملايين متر مكعب، ما أسهم في بدء استصلاح وزراعة نحو 300 ألف فدان، بينما تبقى نحو 100 ألف فدان من المستهدف القديم البالغ 400 ألف فدان.

وأشار إلى أن التنمية في سيناء شملت أيضًا التعدين والصناعة، حيث جرى تطوير مصنع الأسمنت في العريش، وتنفيذ مصنع للرخام في منطقة الجفجافة بوسط سيناء، إلى جانب مصنع للرخام والجرانيت في رأس سدر.

وأوضح أن الدولة عملت كذلك على تحقيق قيمة مضافة للرمال البيضاء، بدلًا من تصديرها في صورتها الخام، بما يعزز الاستفادة من الموارد الموجودة في سيناء.