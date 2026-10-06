أحمد موسى يوجه رسالة للمدرسين: علموا أولادنا تاريخهم الحقيقي

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للمدرسين، قائلا: علموا أولادنا تاريخهم الحقيقي ويعني إيه جيش بلدهم وشرطتهم وقضائهم والأرض والدفاع عنها وماذا قدم المصريين في أكتوبر.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، قولوا لأولادنا عندنا سلام بس هو ده العدو، مشيدا بقرار حذف إسرائيل من المناهج.

وأضاف أحمد موسى، أن في مدارس بتلبس طلابها الملابس العسكرية، وبنشوف حاجة حلوة ومهمة أن الناس تحتفي بأي حد لابس زي عسكري في الشارع

وواصل: لازم نعرف الناس في كل مكان يعني أيه بلد وجيش وانتصار، لأن عندك عدو داخلي زي إسرائيل بالضبط هو الإخوان محتفلش معانا بنصر أكتوبر بل بيشكك في الانتصار ودول عاوزين يدمروا مصر.

واختتم: في ذكرى نصر أكتوبر الجاسوس مرسي راح جاب قتلة صاحب قرار الحرب والسلام وقعد معاهم، ولازم نعرف أن العدو هو اللي بيشكك في انتصارنا ومؤسسات بلدنا.