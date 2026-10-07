أحمد موسى: أنا جاهز لأي استدعاء وتحت أمر بلدي وشرف لي خدمة وطني في أي موقع.. الحكومة: مسار الدين نزولي والحكومة تستهدف العام المقبل مواصلة انخفاضه إلى قرابة الـ 87 %| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



الحكومة: مسار الدين نزولي والحكومة تستهدف العام المقبل مواصلة انخفاضه إلى قرابة الـ 87 %

أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرك اهتمام الرأي العام بملف الدين وموارد النقد الأجنبي .



شريف عامر يعرض علبة عمرها 56 عاما.. متعلقات طيار مصري شهيد تحفظ ذاكرة جيل من أبطال حرب الاستنزاف

عرض الإعلامي شريف عامر متعلقات أحد أفراد عائلته وهو الطيار المصري الشهيد عماد ذو الفقار، الذي التحق بالكلية الجوية وتخرج فيها، ثم بدأ خدمته العسكرية في مرحلة حرب الاستنزاف، قبل أن يستشهد دون أن يمهله القدر ليشهد انتصار أكتوبر 1973.



تامر أمين: السادات كان سابقًا لعصره.. وكاريزمته وعبقريته تحتاجان إلى مجلدات

قال الإعلامي تامر أمين، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان قائدا عظيما لحرب أكتوبر، قاد المفاوضات حتى أعاد كل التراب المصري إلى أرض الوطن، مشيدًا بشخصيته وكاريزمته وطريقة تفكيره المختلفة.



هل هناك فيروس جديد يهدد المصريين؟.. عوض تاج الدين يجيب ويحسم الجدل

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن التغيرات في الفيروسات وتحوراتها تعتبر سمة من سمات الفيروسات، وأنه حتى هذه اللحظة لم نرصد أي نوع شديد من الفيروسات أو أي تغير قوي أو نوع جديد من الفيروسات، وأننا قادرون على التعامل مع أي فيروسات جديدة أو قديمة، وأن هناك دولًا ظهرت بها فيروسات جديدة.



القلب والشرايين والسرطان.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن أدوية التخسيس

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن أدوية التخسيس تم تصنيفها ضمن أدوية القلب، موضحًا أن بعض أدوية إنقاص الوزن لها فوائد تتعلق بصحة القلب، وقد تسهم في تقليل مخاطر الأزمات القلبية والسكتات القلبية والدماغية.

أحمد موسى: أنا جاهز لأي استدعاء وتحت أمر بلدي.. وشرف لي خدمة وطني في أي موقع

أكد الإعلامي أحمد موسى اعتزازه بخدمته في القوات المسلحة المصرية، مشيرًا إلى أنه خريج الدفعة 66 ضباط احتياط في القوات المسلحة، وأنه يشعر بالفخر بهذه التجربة التي وصفها بأنها من أفضل فترات حياته.



رئيس مجلس السيادة السوداني: عازمون على تحرير كل شبر من الأراضي السودانية

أكد الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، العزم على تحرير كل شبر من الأراضي السودانية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .



التموين: أكثر من 9 آلاف حملة رقابية أسفرت عن 60 ألف مخالفة.. وعقوبات تصل للحبس 5 سنوات

أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة، أن الوزارة تنفذ يوميًا حملات تفتيش ورقابة على المخابز والأسواق، بهدف رصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات تضر بالمواطنين.



رئيس أركان القوات الجوية الأسبق: الطيار المصري كان يتدرب على إلقاء القنابل بالعين

كشف اللواء طيار حسن راشد أحد أبطال حرب اكتوبر، رئيس أركان القوات الجوية الاسبق، تفاصيل جديدة عن ساعة الصفر وانتصارات حرب اكتوبر.



تفاصيل حرب أكتوبر.. حسن راشد يكشف كيف واجهت القوات الجوية التفوق الإسرائيلي

كشف اللواء طيار حسن راشد أحد أبطال حرب أكتوبر، رئيس أركان القوات الجوية الأسبق، تفاصيل جديدة عن ساعة الصفر وانتصارات حرب أكتوبر.



شطورة استقبلته بالزغاريد| أحمد موسى يروي ذكريات لحظة استقبال زوج شقيقته بطل أكتوبر

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ذكرى انتصارات أكتوبر تمثل مناسبة عظيمة وعزيزة على المصريين، مستعيدا مشاهد عبور قناة السويس وانتصار الجيش المصري في السادس من أكتوبر عام 1973.