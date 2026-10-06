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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل هناك فيروس جديد يهدد المصريين؟.. عوض تاج الدين يجيب ويحسم الجدل

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
اخبار توك شو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن التغيرات في الفيروسات وتحوراتها تعتبر سمة من سمات الفيروسات، وأنه حتى هذه اللحظة لم نرصد أي نوع شديد من الفيروسات أو أي تغير قوي أو نوع جديد من الفيروسات، وأننا قادرون على التعامل مع أي فيروسات جديدة أو قديمة، وأن هناك دولًا ظهرت بها فيروسات جديدة.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الدولة مستعدة وقدمت اللقاحات للفئات التي تحتاج إلى التطعيم، وأنه لا توجد أي مشكلات في فترة التغيرات الجوية الآن.

وأشار إلى أنه مهما كان نوع أو اسم الفيروس، التي وصلت إلى مئات الفيروسات، سنجد أن جميعها لديها القدرة على التغير والتحور.

ولفت إلى أن الفيروس يعمل ويحور من نفسه من أجل ضمان أن يعيش، وأن يصيب عددًا كبيرًا من البشر، وأن الفيروس يقوم بعمل تغير جيني وتغير شكلي من أجل أن يصيب الجسم، وأن تتعرف المناعة على هذا الفيروس باعتباره جديدًا.

وأشار إلى أن الدليل على كلامه ما يحدث بخصوص فيروس الإنفلونزا الموسمية، موضحًا أنه فيروس يتغير كل عام، وأن منظمة الصحة العالمية تقوم بعمل تطعيم جديد لهذا الفيروس.

وأوضح أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية الموجود حاليًا يكون مختلفًا عن الفيروس السابق، ولذلك تكون التطعيمات عليها تاريخ.

التطعيمات عوض تاج الدين الصحة الفيروسات تطعيم الإنفلونزا الإنفلونزا منظمة الصحة العالمية

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