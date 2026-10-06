شاهد على بطولات الأطباء.. عوض تاج الدين يروي كواليس علاج مصابي حرب أكتوبر

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن بطولات الأطباء خلال حرب أكتوبر كان لها دور هام في علاج الجنود الأبطال، وأن جميع المستشفيات كانت على أتم استعداد للتعامل مع الجروح والمشكلات الناتجة عن الحرب.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن ذكرياته عن حرب أكتوبر وما شاهده من الأطباء تعبر عن الانتماء والحب لهذا الوطن العظيم.

ولفت إلى أن رجال القوات المسلحة كانوا على الجبهة، بينما كان الأطباء يستقبلون المصابين ويعالجونهم في المستشفيات العسكرية والجامعية والمدنية.

وأشار إلى أنه كان شاهدًا على هذه الفترة، وأنه كان هناك عطاء بلا حدود، موضحًا أنه إذا تحدث عن بطولات الأطباء في أكتوبر فسيحتاج إلى وقت طويل جدًا.