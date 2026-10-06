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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شطورة استقبلته بالزغاريد| أحمد موسى يروي ذكريات لحظة استقبال زوج شقيقته بطل أكتوبر

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ذكرى انتصارات أكتوبر تمثل مناسبة عظيمة وعزيزة على المصريين، مستعيدا مشاهد عبور قناة السويس وانتصار الجيش المصري في السادس من أكتوبر عام 1973.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن هذا اليوم عزيز علينا للغاية: «زي النهارده من 53 سنة كنا عبرنا القناة، وفي مثل هذا اليوم كتب النصر لجيش مصر العظيم».

وأوضح أن زوج شقيقته كان متواجدًا في الحرب برتبة ملازم، مشيرا إلى أن عودته من الحرب شهدت احتفالًا كبيرا من الأسرة وأهالي المنطقة، قائلا: «لما رجع استقبلناه بالزغاريد وضرب النار»، موضحا أن البلاد كانت تخرج لاستقبال أبطال القوات المسلحة والاحتفال بانتصار الجيش المصري.

وأضاف أن مصر بأكملها كانت سعيدة بالانتصار، باستثناء جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن جميع المصريين عملوا على دعم الجيش المصري خلال الحرب.

وتابع أن تكلفة خط بارليف في ذلك الوقت كانت تعادل نحو 2 مليار دولار، موضحا أن  مصر تمتلك عقولًا وقادة وجيشًا عظيمًا، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تمد الجانب الإسرائيلي بالدعم.

وقال: «ولولا الجسر الجوي كانت مصر دمرت إسرائيل نهائيًا»، مضيفًا: «عندنا العيون الساهرة التي لا تنام».

وأشاد بالمظاهر الاحتفالية التي شهدتها المدارس المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، قائلًا: «عجبني النهارده المدارس كلها النهارده الحكومية والخاصة والدولية وملايين الطلبة، النهارده الـ25 مليون طالب بيغنوا الأناشيد الجميلة وكله بيحيي علم مصر بالأناشيد».

وأكد أن الأجيال الجديدة تتلقى معلومات عن حرب أكتوبر وقادتها، مشددًا على أهمية الحفاظ على التاريخ وتعريف الطلاب ببطولات الجيش المصري.

أحمد موسى انتصارات اكتوبر حرب اكتوبر

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