التعاقد بالحصة.. مقترح برلماني لسد عجز المدرسين بالمعاهد الأزهرية

تقدم النائب حمادة سليمان، عضو مجلس النواب عن حزب النور، عن دائرة طامية وسنورس وسنهور بمحافظة الفيوم، بطلب إحاطة بشأن فتح باب التعاقد بالحصة في المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، أسوة بما يتم تطبيقه في وزارة التربية والتعليم، بهدف المساهمة في مواجهة أزمة نقص أعداد المعلمين وضمان انتظام العملية التعليمية.

التعاقد بالحصة.. حل عملي لأزمة نقص المعلمين

وأوضح النائب أن التوسع في نظام التعاقد بالحصة يمكن أن يمثل أحد الحلول العملية والسريعة للتعامل مع العجز في أعداد المدرسين بالمعاهد الأزهرية، خاصة في ظل الحاجة إلى توفير كوادر تعليمية مؤهلة بمختلف التخصصات.

وأشار إلى أن الاستفادة من نظام التعاقد بالحصة من شأنها دعم المعاهد التي تعاني من نقص في بعض التخصصات، بما يساعد على انتظام الدراسة وعدم تأثر الطلاب بالعجز في أعداد أعضاء هيئة التدريس.

«سليمان» يطالب بضوابط تضمن اختيار الكفاءات

وطالب عضو مجلس النواب الجهات المعنية بدراسة إمكانية تطبيق نظام التعاقد بالحصة داخل المعاهد الأزهرية، مع وضع ضوابط واضحة ومنظمة تضمن الاستعانة بالكوادر المؤهلة، وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل معهد وإدارة تعليمية.

وأكد أهمية أن يتم تحديد أعداد المتعاقدين والتخصصات المطلوبة بناءً على حصر دقيق لأوجه العجز، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد البشرية المتاحة، ويسهم في سد الاحتياجات التعليمية بصورة أكثر كفاءة.

انتظام الدراسة أولوية

وشدد النائب حمادة سليمان على أن معالجة أزمة نقص المعلمين بالمعاهد الأزهرية تمثل ضرورة لضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة مستقرة للطلاب، مؤكدًا أن سرعة التعامل مع هذا الملف تسهم في تحسين أداء المعاهد وتلبية احتياجاتها من الكوادر التعليمية.

ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة على مستوى الجمهورية لدراسة فتح التعاقد بالحصة، والاستفادة من خريجي التخصصات المختلفة من المؤهلين للعمل بالتدريس، بما يساهم في سد العجز وتحقيق انتظام العملية التعليمية داخل المعاهد الأزهرية.